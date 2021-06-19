Ограничения на плановую медицинскую помощь для непривившихся москвичей будет действовать месяц

Но их могут продлить, не исключили в департаменте здравоохранения. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Как только она стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах возвратят в прежний режим. Экстренную помощь будут по-прежнему оказывать всем пациентам. Накануне в мэрии предупредили, что правом на плановую госпитализацию в ближайшее время будут обладать только горожане, которые переболели или делали прививку от коронавируса. Исключения сделаны для пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями крови, или у кого есть противопоказния к прививкам.
2021-06-19T03:04:07+03:00
2021-06-19T03:04:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 19 июня 2021
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