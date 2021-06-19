Организаторы летних фестивалей попросили власти не отменять мероприятия в последний момент

Они предупреждают о «крахе индустрии» и предлагают договориться о регламенте во время пандемии, пишет газета «КоммерсантЪ». Обращение в администрацию президента Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций направила после отмены крупнейших летних концертов, в том числе запрета на проведение фестиваля «Дикая мята» в Тульской области за несколько часов до старта.