Организаторы летних фестивалей попросили власти не отменять мероприятия в последний момент

Они предупреждают о «крахе индустрии» и предлагают договориться о регламенте во время пандемии, пишет газета «КоммерсантЪ». Обращение в администрацию президента Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций направила после отмены крупнейших летних концертов, в том числе запрета на проведение фестиваля «Дикая мята» в Тульской области за несколько часов до старта.
2021-06-19T02:08:53+03:00
2021-06-19T02:08:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 19 июня 2021
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