Смягчение противокоронавирусных ограничений в Нидерландах ожидается в конце следующей недели

В правительстве страны предупредили, что главным условием останется социальная дистанция. Со следующей субботы смогут возобновить работу ночные клубы. Театрам, музеям и другим закрытым площадкам будет разрешено увеличить свою вместимость. При этом все учреждения и заведения должны будут использовать приложение, которое проверяет, вакцинировался ли посетитель или есть ли у него отрицательный тест на коронавирус.
2021-06-19T02:08:16+03:00
2021-06-19T02:08:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2857222-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 19 июня 2021
Загрузка комментариев...