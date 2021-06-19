Смягчение противокоронавирусных ограничений в Нидерландах ожидается в конце следующей недели

В правительстве страны предупредили, что главным условием останется социальная дистанция. Со следующей субботы смогут возобновить работу ночные клубы. Театрам, музеям и другим закрытым площадкам будет разрешено увеличить свою вместимость. При этом все учреждения и заведения должны будут использовать приложение, которое проверяет, вакцинировался ли посетитель или есть ли у него отрицательный тест на коронавирус.