В американской администрации не подтверждают приостановку военной помощи Украине

На сегодняшний день, как подчеркнули в Белом доме, Киеву предоставлена в полном объеме помощь, которую планировал Конгресс. Кроме того, как сказала пресс-секретарь администрации Джен Псаки, Вашингтон подготовил резерв на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. Ранее американское интернет-издание Politico написало, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии саммита США-Россия.