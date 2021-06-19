Партия «Единая Россия» проведет сегодня предвыборный съезд в Москве

Несмотря на ситуацию с коронавирусом и ограничения в столице, от мероприятия решено не отказываться. Организаторы говорят, что приняли дополнительные меры. Втрое сокращено число делегатов и гостей. Все участники должны сдать тесты на коронавирус. Обязательным является использование средств защиты, будут соблюдаться требования о социальной дистанции. Голосование по предвыборному списку проведут в отдельно стоящем помещении. На самом съезде должен будет выступить президент Владимир Путин.