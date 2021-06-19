Партия «Единая Россия» проведет сегодня предвыборный съезд в Москве

Несмотря на ситуацию с коронавирусом и ограничения в столице, от мероприятия решено не отказываться. Организаторы говорят, что приняли дополнительные меры. Втрое сокращено число делегатов и гостей. Все участники должны сдать тесты на коронавирус. Обязательным является использование средств защиты, будут соблюдаться требования о социальной дистанции. Голосование по предвыборному списку проведут в отдельно стоящем помещении. На самом съезде должен будет выступить президент Владимир Путин.
2021-06-19T02:07:17+03:00
2021-06-19T02:07:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 19 июня 2021
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