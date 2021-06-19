Эксперимент со свободными от коронавируса ресторанами стартовал в Москве

Сообщалось, что раньше с инициативой выступили сами представители бизнеса. В мэрии сказали, что первоначально в таком формате заработают полтора-два десятка заведений. Рестораны смогут работать после 23:00 при условии, что у всех посетителей есть сертификат о вакцинации от коронавируса. Там также на будет действовать требование о дистанции между столами. Сам сертификат должен подтверждаться специальным цифровым кодом.
2021-06-19T02:06:50+03:00
2021-06-19T02:06:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 19 июня 2021
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