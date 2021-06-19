Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Прививку должны будут делать в Тверской области не менее 60% работников торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения. Также это требование касается госслужащих, работников органов власти. Ранее о подобной обязательной вакцинации уже объявили в Москве и Подмосковье, на Сахалине, в Кузбассе, Тульской Ленинградской области.