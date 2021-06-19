Матч между футболистами Португалии и Германии является ключевым сегодняшним событием на чемпионате Европы

Победа над немцами обеспечит действующих чемпионов досрочной путевкой в 1⁄ 8 первенства. Игра начнется в 19:00 на стадионе в Мюнхене. Кроме того, в Севилье сегодня встречаются команды Испании и Польши. А в Будапеште венгры принимают французов. Накануне в Санкт-Петербурге сборная Швеции одержала победу над командой Словакии 1:0. А англичане сыграли вничью с шотландцами 0:0. Также ничьей завершилась встреча Хорваатии и Чехии. Счет 1:1.