Власти ЦАР отвергают обвинения в адрес российских наемников в пытках и расправах над мирными гражданами

В правительстве страны назвали недавнее расследование американского телеканала CNN и группы Century частью кампании дезинформации и манипуляций. А также попыткой возложить всю вину за происходящее в стране на законное правительство, а не боевиков, передает агентство ТАСС. В расследовании, которое вышло на днях, утверждалось, что российские наемники и правительственные части могут быть причастны к расстрелу жителей города Бамбари, который произошел в начале года и ряду подобных происшествий. Официально в ЦАР находится группа российских военных инструкторов. В то же время пресса писала о том, что на стороне правительственных войск там воюют наемники ЧВК Вагнера.