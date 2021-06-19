Власти ЦАР отвергают обвинения в адрес российских наемников в пытках и расправах над мирными гражданами

В правительстве страны назвали недавнее расследование американского телеканала CNN и группы Century частью кампании дезинформации и манипуляций. А также попыткой возложить всю вину за происходящее в стране на законное правительство, а не боевиков, передает агентство ТАСС. В расследовании, которое вышло на днях, утверждалось, что российские наемники и правительственные части могут быть причастны к расстрелу жителей города Бамбари, который произошел в начале года и ряду подобных происшествий. Официально в ЦАР находится группа российских военных инструкторов. В то же время пресса писала о том, что на стороне правительственных войск там воюют наемники ЧВК Вагнера.
2021-06-19T01:06:29+03:00
2021-06-19T01:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 19 июня 2021
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