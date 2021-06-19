До 11 человек выросло количество пострадавших от наводнения в Ялте

Один человек погиб, говорят власти. Эвакуировано более трехсот, передает агентство ТАСС. Сильный дожди шли в регионе последние пару дней. В ночь на четверг это привело к наводнению в Керчи. В регионе повреждены сотни домов, в Ялте затопило 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Устранения последствий стихии будет идти всю ночь.
2021-06-19T01:06:04+03:00
2021-06-19T01:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 19 июня 2021
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