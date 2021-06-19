Z Архив новостей новости
5 0 6 59
01:06, 19 июня 2021

До 11 человек выросло количество пострадавших от наводнения в Ялте

Один человек погиб, говорят власти. Эвакуировано более трехсот, передает агентство ТАСС. Сильный дожди шли в регионе последние пару дней. В ночь на четверг это привело к наводнению в Керчи. В регионе повреждены сотни домов, в Ялте затопило 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Устранения последствий стихии будет идти всю ночь.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 77 6 7021 18.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 144 6 23929 12.06
8читать ;смотреть
Новости

фото: t.me/nexta_live Российский предприниматель Евгений Пригожин просит Министерство финансов США снять с него санкции Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд»

5 57 6 10899
Новости

Алексей Навальный обвинил во лжи Владимира Путина из-за слов президента об оппозиционере и его соратниках В социальных сетях, которые сейчас ведут от имени Навального его представители, появилось соответствующее замечание политика…

5 34 6 17219
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 242 6 50320 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 33 6 7163 17.06
8читать ;смотреть
Новости

фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Власти Ялты просят командующего Черноморским флотом помочь в эвакуации людей в пункты временного размещения Сильнейшие дожди вызвали наводнение в Ялте и находящемся неподалеку поселке Форос. Тяжелая ситуация сохраняется и в Керчи, где затопленными оказались сотни домов

5 23 6 5012
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6938 13.06
Блоги

Владислав Сурков: «Передозировка свободы смертельна для государства» Причина отставки Суркова, как он сам заявил, заключается в том, что он приобрел репутацию «кукловода»...

5 103 6 24173 18.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9271 16.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 78 6 19386 15.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 50 6 13011 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 347 6 92440 15.06
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 33123 14.06
Новости

Znak.com: В нескольких российских регионах силовики начали вести самостоятельную политическую игру За последний месяц сотрудники МВД, СК или ФСБ провели обыски или возбудили дела против высокопоставленных чиновников на Урале, в Свердловской и Челябинской областях…

5 21 6 51699
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10333 16.06

Популярное за неделю

Новости

Руководство «Единой России» заявляет, что съезд партии пройдет с соблюдением всех требований мэрии Москвы Тайное голосование будет проводиться в отдельном помещении

5 1 6 24740
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 24 6 77620 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 52 6 15715 16.06
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

«Подавитесь вашими бумажками и отцепитесь уже от нас» С обязательной вакцинацией в большинстве случаев будет так, как нам сегодня описал в прямом эфире наш слушатель из Подмосковья…

5 114 6 135643 17.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 49 6 89796 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9153348
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4941326

Сегодня в эфире