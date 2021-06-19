РБК: Министерство транспорта России требует от авиакомпаний проверять вакцинацию от коронавируса у пассажиров

Информацию об этом перевозчики могут брать с портала госуслуг, говорится в письме, которое оказалось в распоряжении издания. Чиновники предлагают обеспечить доступ к сайтам компаний, где можно купить билеты, по сертификатам о вакцинации. В министерстве цифрового развития не исключают, что правило о наличии справки о получении вакцины может быть распространено на все виды транспорта. С 1 июля система сертификатов о наличии вакцины заработает в Евросоюзе. Однако там документ не будет выполнять функцию проездного билета.