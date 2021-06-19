В ряде российских регионов, как пишет «Новая газета», при вакцинации без предупреждения меняют препараты

Несколько человек рассказали изданию, что вместо «Спутник V» им поставили «ЭпиВакКорону». При этом некоторые обращали внимание, что подписывали согласие именно на препарат от центра Гамалеи. По словам других, сами врачи уверяли, что используют «Спутник». Многие, как пишет газета, готовы идти в суды, они уверены, что их здоровью мог быть нанесен ущерб.