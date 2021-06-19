В Москве состоится съезд партии «Единая Россия»

На нем, как ожидается, будут утверждены кандидаты в Госдуму, а также определится, кто возглавит список.

Собрание делегатов от правящей партии, как утверждают «единороссы», пройдет с соблюдением всех коронавирусных ограничений. В частности, как рассказали агентству «Интерфакс» в руководстве политической силы, от участников съезда будут требовать соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Эти же меры «единороссы» пообещали и при тайном голосовании делегатов.

На съезде правящей партии, как ожидается, очно выступит президент Владимир Путин. Как сообщили в Кремле, он обозначит ключевые направления деятельности «единороссов» на ближайшие годы. Будет ли Путин в средствах защиты, неизвестно: ранее в ходе своих публичных выступлений он практически ни разу не появлялся в маске.

Пока неизвестно, кто будет во главе списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. В ходе предыдущей кампании пятилетней давности это был тогдашний премьер Дмитрий Медведев, который ныне возглавляет правящую партию и является зампредом Совета Безопасности.

Два дня назад Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. С этого момента официально стартовала федеральная избирательная кампания. Центризбирком, в свою очередь, сообщил, что голосование будет длиться 3 дня.