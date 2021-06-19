Известный российский вирусолог подверг сомнению слова мэра Москвы о доминировании «индийского» штамма коронавируса

Академик РАН Виталий Зверев убеждён, что новый вариант инфекции не мог так быстро заменить другие. Учёный сослался на данные Сеченовского института, в котором работает, и сказал в интервью сайту РБК, что ещё ни разу с индийским штаммом не столкнулся. Ранее вчера Сергей Собянин утверждал, что почти у 90% заболевших в Москве обнаружен именно индийский вариант вируса.