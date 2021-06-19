Столичные власти признали, что система здравоохранения с трудом справляется с резким ростом заболеваемости

Столичные власти признали, что система здравоохранения города с трудом справляется с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Показатели за минувшие сутки (более 9 тысяч инфицированных) – максимальные за всё время. Мэр Сергей Собянин говорит, что ситуация очень непростая.



Очень сложная ситуация и в Подмосковье – сказал вечером губернатор Андрей Воробьёв.

Московские больницы резко ограничат плановую госпитализацию горожан. Принимать будут тех, кто сделал прививку от коронавируса. Так решил столичный департамент здравоохранения. В общественной организации «Лига пациентов» это считают грубым нарушением законов и прав граждан, — сказал «Эху Москвы» ее руководитель Александр Саверский.

«Лига пациентов» будет добиваться возбуждения уголовного дела против тех, кто принял такое решение.

Между тем, в департаменте здравоохранения сообщили, что в новых правилах госпитализации будут исключения для пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Правозащитник Иван Мельников уже попросил Генеральную прокуратуру проверить законность распоряжения столичных властей.Между тем, департамент здравоохранения поздно вечером сообщил, что введённый запрет будет действовать месяц.