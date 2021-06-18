В результате наводнения в Крыму, по официальным данным, 1 человек погиб и около 10 пострадали 8

Власти полуострова сообщают, что проливные дожди почти завершились, и это дает надежду на скорое возвращение Крыма к нормальной жизни. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, в регион продолжают приезжать туристы. При этом ряд отелей подтопило. Но в местной администрации уверяют, что риска для отдыхающих нет.
2021-06-18T23:02:59+03:00
2021-06-18T23:02:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 18 июня 2021
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