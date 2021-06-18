В ряде российских регионов, по данным «Новой газеты», происходит подмена вакцины во время прививки

Людям говорят, что делают им укол с одним препаратом, но в реальности они получают другой, тоже российского производства. Журналисты «Новой» пишут, что им известны имена людей, и их рассказы подтверждены официальными документами. Многие пострадавшие готовы идти в суды, потому что считают, что их здоровью мог быть нанесён ущерб.
2021-06-18T23:00:43+03:00
2021-06-18T23:00:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 18 июня 2021
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