В ряде российских регионов, по данным «Новой газеты», происходит подмена вакцины во время прививки

Людям говорят, что делают им укол с одним препаратом, но в реальности они получают другой, тоже российского производства. Журналисты «Новой» пишут, что им известны имена людей, и их рассказы подтверждены официальными документами. Многие пострадавшие готовы идти в суды, потому что считают, что их здоровью мог быть нанесён ущерб.