Полиция рапортует о возбуждении уголовных дел в Москве по фактам продажи фальшивых справок о вакцинации

Всего таких случаев, по данным ГУВД, пока 24. В частности, в ходе контрольной закупки была задержана женщина, которая сбывала сертификаты о прививках за 5 тысяч рублей. В свою очередь, Роскомнадзор сегодня отчитался о закрытии в интернете примерно 150 страниц, на которых, в том числе, предлагались поддельные документы.

Ранее в прессе появились публикации о том, что в России налажен подпольный бизнес по выдаче настоящих сертификатов о вакцинации и внесении данных о якобы сделанных прививках в госреестр.

В Кремле не считают, что борьба с коронавирусом в России была провалена на государственном уровне. Причины резкого роста заболеваемости иные – говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Прирост заболеваемости коронавирусом в России с начала недели превысил 34%. Таковы данные правительства. Самая тревожная ситуация в Москве – плюс 54%. Заметно растёт и уровень смертности от ковида.