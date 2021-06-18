США, по некоторым данным, приостановили реализацию плана военной помощи Украине

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американское интернет-издание Politico. По его данным, решение было принято ещё в канун российско-американского саммита на фоне снижения напряжённости на востоке Украины. План оценивается 100 миллионов долларов.
2021-06-18T22:09:34+03:00
2021-06-18T22:09:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:09, 18 июня 2021
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