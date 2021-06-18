Московские больницы резко ограничат плановую госпитализацию горожан

Принимать будут тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает оправданным решение столичных властей о непредоставлении плановой медицинской помощи гражданам, не получившим прививку от коронавируса. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». Федот Тумусов не считает, что этот указ ограничивает права москвичей.

По данным агентства ТАСС, правозащитник Иван Мельников попросил Генеральную прокуратуру проверить законность распоряжения столичных властей.