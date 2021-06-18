Масштабные экономические санкции против Белоруссии согласовали страны ЕС

Нефтегазовый сектор, производство калия и табака — одни из ключевых направлений белорусского экспорта. Именно по ним нанесут санкционный удар страны Евросоюза. Под ограничения также попадут сфера телекоммуникаций и товары двойного назначения. Список этим не ограничится. Власти Белоруссии перестанут получать от стран ЕС новые кредиты, под запрет попадёт торговля ценными бумагами, включая облигации, банки стран сообщества не будут предоставлять инвестиционные услуги. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на МИД Австрии и несколько дипломатов. Поводом для санкций стали действия властей Белоруссии в отношении бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Лайнер с ним, летевший из Греции в Литву, почти месяц назад по приказу Александра Лукашенко принудительно посадили в Минске.

Главы МИД стран ЕС должны одобрить эти санкции в начале следующей недели.