Z Архив новостей новости
5 5 6 3089
22:05, 18 июня 2021

Масштабные экономические санкции против Белоруссии согласовали страны ЕС

Нефтегазовый сектор, производство калия и табака — одни из ключевых направлений белорусского экспорта. Именно по ним нанесут санкционный удар страны Евросоюза. Под ограничения также попадут сфера телекоммуникаций и товары двойного назначения. Список этим не ограничится. Власти Белоруссии перестанут получать от стран ЕС новые кредиты, под запрет попадёт торговля ценными бумагами, включая облигации, банки стран сообщества не будут предоставлять инвестиционные услуги. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на МИД Австрии и несколько дипломатов. Поводом для санкций стали действия властей Белоруссии в отношении бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Лайнер с ним, летевший из Греции в Литву, почти месяц назад по приказу Александра Лукашенко принудительно посадили в Минске.

Главы МИД стран ЕС должны одобрить эти санкции в начале следующей недели.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 62 6 5798 17:01
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 144 6 23868 12.06
8читать ;смотреть
Новости

фото: t.me/nexta_live Российский предприниматель Евгений Пригожин просит Министерство финансов США снять с него санкции Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд»

5 54 6 10305
Новости

Алексей Навальный обвинил во лжи Владимира Путина из-за слов президента об оппозиционере и его соратниках В социальных сетях, которые сейчас ведут от имени Навального его представители, появилось соответствующее замечание политика…

5 33 6 16817
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 33 6 6976 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6929 13.06
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 222 6 48252 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Владислав Сурков: «Передозировка свободы смертельна для государства» Причина отставки Суркова, как он сам заявил, заключается в том, что он приобрел репутацию «кукловода»...

5 99 6 21902 15:54
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9265 16.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 78 6 19366 15.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 50 6 12998 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 347 6 92419 15.06
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 33114 14.06
Новости

Znak.com: В нескольких российских регионах силовики начали вести самостоятельную политическую игру За последний месяц сотрудники МВД, СК или ФСБ провели обыски или возбудили дела против высокопоставленных чиновников на Урале, в Свердловской и Челябинской областях…

5 21 6 51414
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10314 16.06
Интервью Персонально ваш

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист, политик

Они, по сути, всеми своими действиями расписываются: «Мы не можем одержать победу на честных, конкурентных выборах». Все эти новости репрессивные нужно толковать именно в этом ключе…

5 20 6 5726 15:08
#слушать 47:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Руководство «Единой России» заявляет, что съезд партии пройдет с соблюдением всех требований мэрии Москвы Тайное голосование будет проводиться в отдельном помещении

5 1 6 23030
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 24 6 75688 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 51 6 15533 16.06
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

«Подавитесь вашими бумажками и отцепитесь уже от нас» С обязательной вакцинацией в большинстве случаев будет так, как нам сегодня описал в прямом эфире наш слушатель из Подмосковья…

5 107 6 129501 17.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 49 6 89519 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9153240
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4941059

Сегодня в эфире