Столичные власти сообщили, что резкий рост заболеваемости примерно на 90% связан с индийским штаммом коронавируса

Столичные власти сегодня сообщили, что резкий рост заболеваемости примерно на 90% связан с индийским штаммом коронавируса. Медики считают его более опасным, чем предыдущие, в частности, из-за скорости распространения. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова отметила ещё одну особенность штамма «Дельта»: его симптомы, в отличие от предыдущих, похожи на обычную простуду.

Согласно официальным данным, за минувший день в Москве выявлено более 9-ти тысяч новых случаев инфицирования. Это максимум за все время эпидемии. В целом по стране за сутки число заболевших увеличилось на 17 тысяч – это наивысший показатель, начиная с февраля.