Украина вводит санкции в отношении группы лиц и структур, связанных с российскими спецслужбами

Речь идёт о причастных к одной из масштабных кибератак прошлых лет. Конкретные имена при этом не называются.
Сегодня же Киев продлил санкции против ряда российских должностных лиц, в частности – Маргариты Симоньян и Дмитрия Киселёва.
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Речь идёт о причастных к одной из масштабных кибератак прошлых лет. Конкретные имена при этом не называются.
Сегодня же Киев продлил санкции против ряда российских должностных лиц, в частности – Маргариты Симоньян и Дмитрия Киселёва.