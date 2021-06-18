Российские туристы вновь смогут отдыхать в Турции

Правительство объявило этим вечером, что со вторника возобновится авиасообщение между странами, прерванное весной из-за эпидемии коронавируса. Туристическая отрасль уже начинает готовить чартерные рейсы.

В конце июня правительство планирует возобновить сообщение ещё с несколькими странами, а также увеличить количество рейсов в некоторые государства, куда уже сейчас периодически летают самолёты. И ещё одна инициатива оперативного штаба: гражданам Китая может быть разрешено въезжать на территорию России.