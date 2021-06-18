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20:02, 18 июня 2021

Петербургского депутата Максима Резника отправили под домашний арест по делу о покупке наркотиков

Парламентарий утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

По решению суда депутат петербургского парламента Максим Резник пробудет под домашним арестом до 16 августа. На суд по избранию меры пресечения пришли десятки слушателей и журналистов. В ходатайстве следствия о домашнем аресте следствие отдельно подчеркнуло, что Резник «проявил особый цинизм, игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации». Прокурор поддержал следователя. Сам депутат попросил избрать ему меру в виде подписки о невыезде, чтобы продолжать свою избирательную кампанию в городской парламент. Он был готов внести также залог в 500 тысяч рублей. За Резника поручились, в частности, депутат Илья Яшин, журналист Владимир Кара-Мурза и даже лидер петербургской «Единой России», спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Напомню, следствие считает, что Резник купил у кого-то для себя 18 граммов марихуаны.

Депутату Максиму Резнику грозит до 3 лет лишения свободы.


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