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19:07, 18 июня 2021

На чемпионате Европы сейчас начинается второй в сегодняшней программе матч группового этапа

Чехи, возглавляющие турнирную таблицу в группе Д, встречаются с хорватами. Позднее сегодня англичане, которые пока делят первое место с чехами, сыграют с шотландцами, которые на последнем месте.

Час назад в группе Е шведы победили словаков 1:0.


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