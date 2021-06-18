На чемпионате Европы сейчас начинается второй в сегодняшней программе матч группового этапа

Чехи, возглавляющие турнирную таблицу в группе Д, встречаются с хорватами. Позднее сегодня англичане, которые пока делят первое место с чехами, сыграют с шотландцами, которые на последнем месте.

Час назад в группе Е шведы победили словаков 1:0.