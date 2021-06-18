Столичные власти, как выяснило интернет-издание «Медуза», начали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации

Страницы в интернете с информацией о продаже фальшивых документов блокирует и Роскомнадзор.

К борьбе с фальшивыми документами о якобы сделанной прививке власти городские власти привлекли Следственный комитет и прокуратуру. Тех, кто вакцинировался от ковида, выборочно проверят силовики, чтобы подтвердить подлинность сертификата, рассказал источник, близкий к мэрии интернет-изданию Медуза. По каждому сообщению о незаконной выдаче сертификата идет проверка, сказали изданию в столичном департаменте здравоохранения. Там отметили: пока ни одного факта нарушения закона не выявили. Если это подтвердится – медиков уволят, им грозят уголовные дела.

Напомним, Медузу российские власти считают иностранным агентом.

Со своей стороны Роскомнадзор объявил о блокировке с начала года 150-ти страниц в интернете, на которых размещалась информация о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от ковида. Издание Baza недавно рассказало о чёрном рынке таких документов, которые можно купить в чатах по продаже нелегальных услуг за 20 тысяч рублей. По данным Baza фиктивный сертификат отображается на портале госуслуги, его можно получить и в бумажном виде.

В Кремле между тем недовольны темпами вакцинации от коронавируса в стране. На этой неделе в Москве, области и ряде других регионов прививку сделали обязательной для некоторых категорий населения.

В Европе вакцинировано от коронавируса 30% взрослого населения. Такие данные сообщил сегодня центр ЕС по контролю заболеваний. Лидера по доле привитых – Мальта, Венгрия и Кипр.

В Германии ситуация с эпидемией достаточно стабильная, но власти призывают не терять бдительности. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что вариант «дельта» быстро распространяется в Германии. Пока его доля составляет шесть процентов. Политик отметил необходимость придерживаться стратегии, основанной на трех принципах: «вакцинация, осторожность, быстрые антигенные тесты». «Только так удастся уменьшить количество новых заражений и сдерживать его на низком уровне в течение лета», – заявил Шпан. По его словам, важно встретить осень с высоким процентом привитых и низким количеством инфекций.

Шпан подчеркнул, что кампания по вакцинации в ФРГ продвигается успешно. Более половины населения привито одной дозой, около 30 процентов – полностью.

Несколько стран Европы сегодня объявили о планах смягчения антивирусных мер: это Испания, Хорватия и Норвегия.