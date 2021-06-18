Собянин: Московская система здравоохранения с трудом справляется с резким ростом заболеваемости коронавирусом

Московская система здравоохранения с трудом справляется с резким ростом заболеваемости коронавирусом, — сегодня в интервью Первому каналу это признал мэр Сергей Собянин.

Согласно официальным данным, за минувший день в Москве выявлено более 9-ти тысяч новых случаев инфицирования. Это максимум за все время эпидемии.

Московские больницы резко ограничат плановую госпитализацию горожан. Принимать будут тех, кто сделал прививку от коронавируса. Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает оправданным решение столичных властей о непредоставлении плановой медицинской помощи гражданам, не получившим прививку от коронавируса. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».