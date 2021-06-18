Бывший зампред Центрального банка России арестован на 2 месяца в Москве

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия. Константина Корищенко обвиняют по делу о выводе 3-х миллиардов рублей из коммерческого «Инвестбанка», в котором он работал после карьеры в ЦБ. В настоящее время финансист занимает должность заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства.
2021-06-18T18:31:36+03:00
2021-06-18T18:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 18 июня 2021
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