«Общественное мнение»: Экологическая ситуация в стране за последние годы ухудшилась — считают около половины россиян

Экологическая ситуация в стране за последние годы ухудшилась — так считают около половины россиян. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение». Сограждан, уверенных в изменении экологической обстановки в лучшую сторону, оказалось практически втрое меньше – 17%. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, которая выступала сегодня в YouTube-программе «Эха Москвы» «Дай Дудя», считает, что одними штрафами проблему загрязнения окружающей среды не решить. Среди самых серьезных экологических проблем Радионова называет выбросы и отходы.

Впрочем, ущерб природе наносит не только загрязнение, но и браконьерство. Об этом сегодня пишет «Новая газета», которая разыскала браконьера, который выложил надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен птиц, и этом депутат-"единоросс" из Магадана.