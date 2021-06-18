В результате наводнения в Ялте погиб один человек

Потом в городе оказался сильнейшим за 100 лет — за последние сутки на южном берегу Крыма выпало более трех месячных норм осадков.

Около 90 частных и многоквартирных домов в Ялте оказались затоплены, десятки жителей города эвакуированы, развернуты пункты временного размещения. Большая часть города обесточена — без электричества остались почти 13 тысяч человек, несколько отелей, но власти подчеркивают, что туристам ничего не угрожает. В городе отключили воду – когда подачу возобновят, пока неизвестно. Затоплена городская больница, заблокирована станция скорой помощи, частично не работает общественный транспорт. Есть пострадавшие — травмы получили восемь человек. Один погибший — его унесло потоком. В Ялте введен режим ЧС, сообщила ранее глава администрации Янина Павленко.

Жители Ялты и туристы публикуют фото и видео, на которых видно, что на многих улицах вода как минимум по пояс, подземные переходы полностью затоплены. Росгвардия направила в Крым спецтехнику. Программный директор радиостанции

«Ялта ФМ» Павел Нестеров рассказал «Эху Москвы», что власти также обратились за помощью к Черноморскому флоту.

На въездах в закрытую Ялту собрались автомобильные пробки – очередь из автомобилей растянулась на несколько километров. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова — 40 тысяч человек на остались без света. Около 20 тысяч — без питьевой воды. Сотни домов оказались затоплены. Больше всего пострадала Керчь.

Из зон затопления эвакуировали почти 1,5 тысячи человек.