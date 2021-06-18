Очные ставки проходят по делу, в рамках которого задержали и увезли на допрос муниципального депутата Хараидзе

Очные ставки сейчас проходят по делу, в рамках которого задержали и увезли на допрос муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе.

К Кетеван Хараидзе сотрудники Следственного комитета и оперуполномоченные пришли вечером. У них было постановление об обыске, однако силовики не сообщили, что искали, сказали только, что задержанная — свидетель, никаких обвинений не предъявили. Об этом сообщила РБК начальник штаба Хараидзе Екатерина Успенская. По ее словам, после проведения следственных действий они хотели забрать муниципального депутата, но без повестки она отказалась уезжать. Далее следователи сказали, что ей надо только расписаться, но когда Кетеван Хараидзе приоткрыла дверь, схватили ее и увезли в Следственный комитет, где держали всю ночь, а до утра не пускали адвоката.

Как сообщает проект «ОВД-инфо», в ходе проведенного обыска у муниципального депутата Тверского района изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры, найденные в пальто. Однако сама Кетеван Хараидзе сообщила своей соседке Варваре Горностаевой, что деньги она в пальто не оставляла. По словам координатора юридической помощи «ОВД-Инфо» Анны Ромащенко, муниципальный депутат проходит как свидетель по делу, но по какому именно пока не разглашается. Адвокат также подчеркнула, что вчера ее подзащитная делала прививку от коронавируса и боится побочных эффектов.

В мае Кетеван Хараидзе объявила о выдвижении в Государственную думу.