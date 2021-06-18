Октябрьский суд Петербурга рассматривает дело Максима Резника, местного депутата, которого накануне задержали по статье о покушении на незаконный оборот наркотиков. Ему было предъявлено обвинение. Он вину не признал. Следственный комитет ходатайствовал перед судом о помещении депутата под домашний арест. Сам Резник связывает преследование с планами принять участие в выборах.
2021-06-18T18:23:18+03:00
2021-06-18T18:23:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 18 июня 2021
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