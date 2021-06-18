В России объявлены трехдневные выборы депутатов Государственной думы

Они пройдут с 17-го по 19 сентября. Об этом сегодня объявила глава ЦИК Элла Памфилова. По словам Памфиловой, так называемого «голосования на пеньках» в этом году не будет.

Без сбора подписей в выборах смогут участвовать 14 партий. Всего к выборам допущено 32 партии. Среди тех, кто до этой стадии не дошел, ПАРНАС, чья деятельность была приостановлена сегодня Минюстом. В партии говорят, что формальные основания носят технический характер. Председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов считает причиной этого нелояльность ПАРНАСа действующей власти. Касьянов напомнил, что Минюст приостановил регистрацию ПАРНАСа до 2-го сентября.

А вот в рядах КПРФ пополнение. Вместе с ними в выборах будет участвовать «Левый фронт», о чем «Эху Москвы» сообщил его координатор Сергей Удальцов. Удальцов сообщил также, что многие оппозиционные партии намерены совместно наблюдать за выборами.