В России официально объявлено о приходе и широком распространении нового для нашей страны штамма коронавируса

Эта разновидность называется индийской, а Всемирная организация здравоохранения присвоила ей наименование Дельта. Именно с ней московские власти связывают резкий рост числа заболевших коронавирусом. Теперь, полагает мэр Москвы Сергей Собянин, необходимо понимать, что популяционный иммунитет серьезно снизился. Сергей Собянин заявил, что «нужно бороться с ковидом не только путём ограничений, нужно находить подход, чтобы сохранить экономику».

Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов считает распространение индийского штамма коронавируса главной причиной резкого скачка заболеваемости. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». По словам Константина Северинова, разработанные вакцины защищают и от индийского штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов болезни.

При этом стоит отметить, что авиасообщение с Индией, откуда в Россию, судя по всему, и пришел этот штамм, в отличие от многих других стран, не прекращалось.

Разновидностью Дельта обеспокоены не только в России, но и, можно сказать, во всем мире. Зарубежные издания сегодня пишут о мутациях, которые делают менее эффективными существующие вакцины. С подробностями Ринат Валиулин.

Штамм Дельта, впервые обнаруженный в Индии, довольно быстро распространился в Великобритании, где он уже ответственен за бóльшую часть заражений. Теперь со значительной долей вероятности он угрожает Соединенным штатам, если там не будут предприняты срочные и широкомасштабные меры, — сказал в интервью каналу «Си-Би-Эс» представитель американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Сайт «Си-Эн— Би-Си» передает, что в США этот еще мало изученный вариант коронавируса поразил 10 процентов от общего числа заболевших, по сравнению с шестью процентами — всего лишь на прошлой неделе. Всемирная организация здравоохранения говорит о восьми десятках стран, где он обнаружен на сегодняшний день. Ученые предупреждают, сообщает телеканал, что Дельта гораздо более волатилен, чем другие разновидности вируса – такие как штаммы Альфа или Кент; заразившиеся индийским штаммом гораздо чаще госпитализируются, как это происходит в Великобритании. ВОЗ также отмечает, что симптомы Дельты более жесткие и ярко выраженные. Они отличаются от уже известного, так сказать, «классического» набора проявлений заболевания как кашель, потеря обоняния и так далее. Заражение индийским вариантом помимо этого, сопровождается также сильным ознобом, потерей аппетита, головной и мышечной болью. Еще одна его особенность связана с активным поражением молодого населения, которое, как правило, еще не вакцинировано. Поэтому правительствам стран, где зафиксированы случаи заболевания этой разновидностью вируса, стоит скорректировать свои программы вакцинации, считают эксперты Имперского колледжа Лондона. Резкий рост новых заражений в Великобритании, где индекс репродукции вируса сегодня равен 1.4 ( то есть, 10 заболевших заражают, в среднем, 14 человек) связан именно с Дельтой, сообщает «Си-Эн-Би-Си».

В Москве за сутки выявили максимум заражённых за всё время эпидемии коронавируса — более девяти тысяч человек. На этом фоне столичные власти объявили о новых мерах, оставив в силе большинство введённых ранее в начале недели.

Почти на 3 тысячи человек по сравнению с днем ранее выросло число инфицированных в Москве. Оперативный штаб сегодня назвал новую цифру заражённых — 9056 — такого столица не знала многие месяцы, сколько длится эпидемия, то есть с марта прошлого года. Резкий рост происходит на фоне заявлений столичных властей о новом переоборудовании городских больниц для заболевших, о том что койки в медучреждениях для пациентов с ковидом если ситуация не улучшится, могут закончиться через две-три недели. Новые меры чиновники тоже ввели. Одна из них появление в столице ресторанов, куда пустят только людей, привившихся от коронавируса, рассказал «Эху Москвы» глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Власти Москвы также ограничили до конца месяца все массовые развлекательные мероприятия – их могут посетить не больше тысячи человек, закрыты также танцполы и фан-зоны. Судя по фотографиям в соцсетях, закрыта зона для болельщиков в Лужниках, где можно было посмотреть на большом экране матчи чемпионата Европы по футболу. Все ранее введённые мэрией ограничения продолжат действовать. В том числе до конца месяца не возобновят работу фудкорты в торговых центрах, детские и спортивные площадки в парках, зоопарки. Единственное исключение — режим невыходных дней с начала следующей недели отменяется.

Отметим, что в последние дни также ухудшилась ситуация с коронавирусом в Подмосковье, Бурятии, ряде других регионов. В Бурятии, где занятость коечного фонда, как пишет местная пресса, превысила 91 процент, власти региона не исключают введение обязательной вакцинации для ряда категорий жителей по примеру Москвы, Подмосковья и ещё нескольких регионов. Еще дальше пошли власти Башкирии. Там со следующей недели людям без подтверждения прививки нельзя будет посещать музеи, кино, театры, библиотеки, ночные клубы. В список закрытых мест позже войдут кафе и рестораны, санатории и даже студенческие общежития. Непривитых башкирцев также не пустят в пригородные поезда и междугородный автотранспорт, приводит указ главы региона агентство Башинформ.

От коронавируса за сутки в России умерли более 450-ти человек, примерно шестая часть из них в Москве.

Департамент здравоохранения Москвы ввел новые правила плановых госпитализаций. Согласно документу, подписанному еще два дня назад, госпитализировать будут только при наличии прививки от коронавируса. Исключение составляют пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также нуждающиеся в паллиативной помощи. Что касается москвичей, которым противопоказана прививка от COVID-19 или тех, у кого уже есть антитела на коронавирус, на них новые правила не распространяются. В депздраве отметили, что экстренная медицинская помощь будет оказываться всем, независимо от прививки.



Президент общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский считает оказание плановой медицинской помощи в Москве только привитым пациента грубым нарушением закона. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». «Лига пациентов» будет добиваться отмены этого указа и возбуждения уголовного дела, подчеркнул Саверский.

Московские власти заявляют, что на второй день после введенных в городе ограничений число желающих привиться выросло вчетверо. По словам заммэра Анастасии Раковой, за последние сутки на вакцинацию записались почти 42 тысячи человек.

Роспотребнадзор пообещал безопасное проведение предстоящих выборов, но при этом не рекомендовал формат голосования на придомовых территориях. Об этом сказала глава ведомства Анна Попова.