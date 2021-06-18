Депутат Тумусов: Оказание плановой медпомощи в Москве только привитым пациентам – это «вынуждение решение»

Оказание плановой медпомощи в Москве только привитым пациента – это «вынуждение решение и направлено на сохранение здоровья». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Федот Тумусов.

«В этом решение ничего хорошего нет. Но надо понимать, что это вынужденное решение и оно направлено на сохранение здоровья, жизни наших людей. Потому что программа вакцинации проваливается, люди почему-то не хотят, а коронавирус наступает. И в данной ситуации как-то надо выбирать из двух зол наименьшее». – сказал он.

Депутат Ф.Тумусов допускает риски для всех больных, которым не будет оказана помощь в связи с отсутствием прививки от коронавируса, но они «намного меньше, чем риски, когда вообще никаких мер предпринято не будет».

«Конечно, это будет иметь некоторые риски для всех больных, но они намного меньше, чем риски, когда вообще никаких мер не будет приниматься, а коронавирус будет распространяться все больше. А законно или нет, это должны определять юристы», — отметил он.