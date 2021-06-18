Власти Польши обвинили российских хакеров в проведении масштабной атаки

Действия хакеров затронули высокопоставленных польских политиков, включая министров, которые курируют ключевые направления и законодателей разных взглядов. Об этом сообщил вице-премьер Ярослав Качиньский. Он убеждён в том, что кибератака была совершена с территории России. Информацию властям предоставили Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши. Качиньский назвал широкими масштаб и диапазон вмешательства компьютерных злоумышленников. Одной из главных целей нападения по его словам было нанести удар по польскому обществу и дестабилизация страны. Инцидент как отмечают местные СМИ произошёл несколько дней назад. Перед этим об атаке хакеров рассказал глава канцелярии премьера Польши, ответственный за программу вакцинации в стране. По словам Михала Дворчика, была взломана его электронная почта и страницы в соцсетях. Он предположил, что атаку провели русскоязычные хакеры, поскольку часть его переписки появилась в одном из каналов в мессенджере Телеграм.

Москва на обвинения Варшавы пока не отреагировала.