Глава Росприроднадзора обещает обратиться к правоохранителям в случае выявления вырубки краснокнижных деревьев в Сочи

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала обратиться в правоохранительные органы в случае выявления вырубки краснокнижных деревьев в Сочи. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По поводу Сочи и вырубки «Дендрария» задам сейчас вопрос своему территориальному управлению. Если страдают краснокнижные деревья, должен быть акт на изъятие краснокнижного дерева. Если их нет – это незаконно, и за это грозит уголовное преследование. Увидим такие вещи – обязательно обратимся в правоохранительные органы», — подчеркнула С.Радионова.