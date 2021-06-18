Глава Росприроднадзора считает, что причиной гибели тюленей в Каспии мог быть слив загрязненных вод

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что причиной гибели краснокнижных тюленей в дагестанском секторе Каспия мог быть слив загрязненных вод. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ученые говорят, что это бактериальная инфекция. Краснокнижные тюлени, 176 штук мы видели и фиксировали – для нас это целая катастрофа. Абсолютно правильно жители региона говорят, что там нет вообще очистных сооружений, и все сливается в Каспий. Это большая проблема. Задача региона – начать строить очистные сооружения и соответственно прекратить сброс загрязненных стоков в Каспий. Мы считаем, что это тоже может провоцировать гибель животных, не только краснокнижных тюленей», — сказала С.Радионова.

В начале мая на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили порядка 200 мертвых тюленей. Некоторые из погибших молодых животных были найдены без шкур, также были найдены особи, запутавшиеся в рыболовных сетях.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

При этом в декабре 2020 года на побережье Дагестана было обнаружено, по разным данным, от трехсот до двух тысяч погибших тюленей. Общая численность этого вида животных на Каспии, согласно современным оценкам, не превышает 100 тысяч особей. Международный союз охраны природы приводит цифру 68 тысяч особей (Красный список МСОП). За октябрь-декабрь 2020 года у побережья Дагестана погибло не менее 3% численности всей популяции каспийского тюленя.