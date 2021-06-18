Соболь: Перенес выборов в связи с эпидемиологической обстановкой не исправит ситуацию

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, высказалась в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» по поводу вероятности переноса выборов в Госдуму в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Непонятно, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. И судя по медленным темпам вакцинации населения, причина которой кроется в недоверии к властям, я не думаю, что у нас перенос на несколько месяцев выборов как-то ситуацию выправит», — сказала она.

И что касается самих выборов, отметила Л.Соболь, по сути неважно, когда они будут проходить, важно, как они будут проводиться.

«Если они будут в таком виде – с фальсификациями, с угрозами независимым кандидатам – проводить в сентябре или в декабре. Когда я думаю о выборах, я думаю не о дате, когда они будут проводиться, а о том, как они будут проводиться. И, конечно, я выступаю за допуск всех независимых кандидатов на выборы, за прекращение всех репрессий и возбужденных уголовных дел против них, сгоном бюджетников на выборы и пропаганды», — сказала она.

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