Z Архив новостей новости
5 5 6 1526
Эксклюзив Эха 17:03, 18 июня 2021

Московские больницы резко ограничат плановую госпитализацию горожан

Принимать будут тех, кто сделал прививку от коронавируса. Так решил столичный департамент здравоохранения.

В общественной организации «Лига пациентов» это считают грубым нарушением законов и прав граждан, — сказал «Эху Москвы» ее руководитель Александр Саверский. «Конечно, это незаконно, это ущемляет права россиян. Порядком установленным Минздравом, как оказывается медицинская помощь даже во время ковида и во время эпидемии, там нет такого условия, которое выдвинуто министром здравоохранения Москвы. Это превышение полномочий и дискриминация, потому что фактически речь идет о том, что каким-то людям будет оказываться помощь, а каким-то нет», — сказал А.Саверский. «Лига пациентов» будет добиваться возбуждения уголовного дела против тех, кто принял такое решение. «Дискриминация у нас запрещена, это написано не только в конституции, но и в профильном 323 законе, что нельзя отказывать в медицинской помощи по каким-то признакам. Это грубое нарушение закона. И мы будет требовать отмены этого приказа и возбуждении уголовного дела», — отметил он.

Между тем, в департаменте здравоохранения сообщили, что в новых правилах госпитализации будут исключения для пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Кремль не считает, что борьба с коронавирусом провалена на государственном уровне. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению Пескова, пропаганда вакцинации в России оказалась недостаточно эффективной.

В ряде европейских стран, тем временем, власти ослабляют ограничительные меры в связи с коронавирусом. В частности, Испания отменяет масочный режим на улицах и в других публичных местах с 26-го июня. В свою очередь, Хорватия с 1-го июля разрешит посещать массовые мероприятия тем, у кого будет цифровой сертификат о прививке или отрицательном тесте.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

фото: t.me/nexta_live Российский предприниматель Евгений Пригожин просит Министерство финансов США снять с него санкции Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд»

5 54 6 8089
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 144 6 23691 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Без лишних слов Мировые СМИ в картинках

Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин…

5 41 6 14095 11.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 32 6 6531 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6887 13.06
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 167 6 36925 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9232 16.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 50 6 12870 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 19281 15.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 347 6 92333 15.06
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 33073 14.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10255 16.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ковидная русская рулетка. Нужны жёсткие и непопулярные решения Хочешь отдохнуть в Крыму? Покажи прививочный паспорт, внесённый в базу, и отдыхай с чистой совестью и спокойствием. Если нет документа, то отдыхай на даче…

5 59 6 16801 07:20
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Кому мешают коммунисты К сожалению, хорошее быстро забывается. И в бурные годы политических и экономических преобразований всем было как-то не до размышлений и анализа. Поэтому очень быстро забыли о миллионах честных и преданных коммунистов…

5 37 6 11038 14.06
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 50 6 15271 16.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ритуал и содержание Отказ вставать на колено, сам по себе, означает только отказ человека (или команды) от ритуала. Это не свидетельство расизма…

5 369 6 113216 13.06

Популярное за неделю

Новости

Власти Словакии намерены свернуть вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» Как утверждают в Братиславе, это связано с низким спросом на российскую вакцину

5 7 6 16367
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь уже начинают лезть в голову вопросы, которые совсем, может быть, нерелевантны, совсем из области заговора. Их раньше не было, теперь они есть. А Бадри Патаркацишвили, а Антон Носик?..

5 37 6 74540 12.06
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 50 6 15323 16.06
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Заявление редакции «Эха Москвы» Лишение телеканала «Дождь» аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение…

5 239 6 124801 14.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 49 6 89231 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9153105
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4940807

Сегодня в эфире