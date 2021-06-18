Московские больницы резко ограничат плановую госпитализацию горожан

Принимать будут тех, кто сделал прививку от коронавируса. Так решил столичный департамент здравоохранения.

В общественной организации «Лига пациентов» это считают грубым нарушением законов и прав граждан, — сказал «Эху Москвы» ее руководитель Александр Саверский. «Конечно, это незаконно, это ущемляет права россиян. Порядком установленным Минздравом, как оказывается медицинская помощь даже во время ковида и во время эпидемии, там нет такого условия, которое выдвинуто министром здравоохранения Москвы. Это превышение полномочий и дискриминация, потому что фактически речь идет о том, что каким-то людям будет оказываться помощь, а каким-то нет», — сказал А.Саверский. «Лига пациентов» будет добиваться возбуждения уголовного дела против тех, кто принял такое решение. «Дискриминация у нас запрещена, это написано не только в конституции, но и в профильном 323 законе, что нельзя отказывать в медицинской помощи по каким-то признакам. Это грубое нарушение закона. И мы будет требовать отмены этого приказа и возбуждении уголовного дела», — отметил он.



Между тем, в департаменте здравоохранения сообщили, что в новых правилах госпитализации будут исключения для пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.



Кремль не считает, что борьба с коронавирусом провалена на государственном уровне. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению Пескова, пропаганда вакцинации в России оказалась недостаточно эффективной.



В ряде европейских стран, тем временем, власти ослабляют ограничительные меры в связи с коронавирусом. В частности, Испания отменяет масочный режим на улицах и в других публичных местах с 26-го июня. В свою очередь, Хорватия с 1-го июля разрешит посещать массовые мероприятия тем, у кого будет цифровой сертификат о прививке или отрицательном тесте.