Столичные власти подтвердили, что большинство новых случаев коронавируса связаны с индийским штаммом

Медики считают, что он вызывает более тяжелое течение заболевания и значительно опаснее с точки зрения последствий.

Почти 90% новых заболевших в Москве заразились индийским штаммом коронавируса. Он более заразен и устойчив, быстрее распространяется, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, именно этот вариант инфекции привел к снижению популяционного иммунитета и стал причиной «взрывного» роста госпитализаций – как следует из данных оперативного штаба, только за последние сутки в столице в больницах оказались более 1700 пациентов с коронавирусом. Свободных коек все меньше, власти экстренно перепрофилируют другие больницы. Все больше тяжелых больных, в том числе среди молодых людей – на ИВЛ находится более 550 человек. Та же ситуация и в области – пациентов, чьи жизни поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких, сейчас в 1,5 раза больше, чем на пике предыдущей волны эпидемии.

За последние сутки Москва достигла нового максимума по суточному приросту заболевших — в столице выявили 9 тысяч инфицированных.

На фоне третьей волны эпидемии столичные власти ужесточают коронавирусные ограничения и вводят обязательную вакцинацию для занятых в сфере услуг. Пока в Москве оба компонента вакцины получили 1,5 миллиона человек.