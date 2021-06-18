Удальцов: Представители «Левого фронта» будут выдвинуты от КПРФ в одномандатных округах и по партийным спискам

Представители «Левого фронта» будут выдвинуты на сентябрьские выборы от КПРФ в одномандатных округах и по партийным спискам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Мы работаем вместе с КПРФ. Наши кандидаты на грядущем съезде партии 24 июня будут выдвинуты и в ряде одномандатных округов, и в Москве, и на территории России, и по региональным спискам. Мы здесь участвуем как союзники и считаем, что это правильно, чтобы не распылять силы и не мешать друг другу», — сказал он.

По словам С.Удальцова, с другими политическими силами «Левый фронт» будет «стараться вести как минимум совместную работу по контролю и наблюдению за выборами». «Мы не будем допускать нападок друг на друга. Все-таки главный наш оппонент – это партия власти «Единая Россия». Будем искать какие-то пути сближения. Только в этом мы видим шанс на позитивный результат на выборах», — подчеркнул он.

С.Удальцов также отметил необходимость повышения явки. «Нужно привлекать на выборы именно протестного, оппозиционного избирателя, потому что что явка в 50% выгодна власти», — пояснил он.

Ранее жена С.Удальцова Анастасия Удальцова объявила о своем намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы. Она также рассчитывает на поддержку КПРФ. Об этом она сообщила на своей странице в «Фейсбуке».