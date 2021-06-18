Парламентские выборы в России в этом году будут проводиться в течение трех дней

Об этом сегодня объявил Центризбирком. Многодневное голосование еще с прошлого года, когда оно впервые было использовано, подвергается критике со стороны оппозиции и независимых наблюдателей, которые считают, что новая модель резко повышает угрозу фальсификаций и снижает возможности для общественного контроля.

Сегодня же в ЦИКе сообщили, что в сентябрьских выборах смогут принять участие 32 политические партии, их них 14 имеют право не собирать подписей избирателей. Среди них все парламентские партии, а также «Яблоко», «Новые люди», «Партия роста», «Зеленые» и другие.

Сегодня тем временем стало известно, что одна из оппозиционных партий, ПАРНАС, временно осталась без государственной регистрации. Ее приостановил Минюст. Лидер партии Михаил Касьянов сказал «Эху Москвы», что считает такое решение властей политическим. «Минюст и власти вообще выстраивают многоступенчатую линию обороны выборов от каких-либо свободомыслящих людей и независимых от Кремля политических групп. Очевидно, что это игра по недопущению и ликвидации малейших рисков, что мы категорически осуждаем. Но, видимо, это идет в рамках общей конструкции власти — не допускать нелояльных людей на выборы вообще», — заявил М.Касьянов. Он напомнил, что ранее Минюст вынес ПАРНАС предупреждение из-за упоминания в резолюции партии «Открытой России» в качестве потенциального партнера. «Они посчитали, что мы нарушаем закон, с чем мы категорически не согласны. А теперь нам приостановили на три месяца государственную регистрацию. Это означает, что в течение этого времени мы ничего не можем делать», — отметил М.Касьянов. Он уточнил, что Минюст аргументировал свое решение формальными причинами. «Они сказали, что наши юристы заполняли какие-то там формы и вышли за рамки, и что не очень хорошо читаются какие-то данные, которые мы представили в Минюст после мартовского съезда», — заключил М.Касьянов. «Открытая Россия» признана в РФ нежелательной организацией.

На днях сама партия ПАРНАС объявила, что в ближайших парламентских выборах она не планирует участвовать.