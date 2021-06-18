Столичные власти подтвердили, что большинство новых случаев коронавируса в городе связано с его индийской версией

Медики считают штамм Дельта (так его теперь называют) более опасным как с точки последствий заболевания, так и с учетом скорости его распространения.

Согласно официальным данным, за минувший день в Москве выявлено более 9-ти тысяч новых случаев инфицирования. Это максимум за все время эпидемии. В целом по стране за сутки число заболевших увеличилось на 17 тысяч – это наивысший показатель, начиная с февраля.

Кремль де-факто обвинил граждан России в новой вспышке коронавируса. Пресс-секретарь президента сегодня сказал о тотальном нигилизме и нежелании людей прививаться. При этом такое положение дел в руководстве страны не связывают с недоверием граждан к власти. Утверждения, что борьба с вирусом провалена на государственном уровне, Песков назвал полной глупостью.

