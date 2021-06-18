Роспотребнадзор прогнозирует безопасное проведение выборов, однако не рекомендует формат голосования на придомовых территориях. Об этом сказала глава ведомства Анна Попова. Анна Попова подчеркнула, что новые штаммы коронавируса не меняют эпидемиологию процесса, следовательно, старые меры безопасности по-прежнему актуальны.