Z Архив новостей новости
5 7 6 678
16:04, 18 июня 2021

Роспотребнадзор прогнозирует безопасное проведение выборов

Роспотребнадзор прогнозирует безопасное проведение выборов, однако не рекомендует формат голосования на придомовых территориях. Об этом сказала глава ведомства Анна Попова. Анна Попова подчеркнула, что новые штаммы коронавируса не меняют эпидемиологию процесса, следовательно, старые меры безопасности по-прежнему актуальны.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

фото: t.me/nexta_live Российский предприниматель Евгений Пригожин просит Министерство финансов США снять с него санкции Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд»

5 54 6 8089
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 144 6 23691 12.06
8читать ;смотреть
Блоги

Без лишних слов Мировые СМИ в картинках

Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин…

5 41 6 14095 11.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 32 6 6531 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6887 13.06
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 167 6 36925 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9232 16.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 50 6 12870 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 19281 15.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 347 6 92333 15.06
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 33073 14.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10255 16.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Ковидная русская рулетка. Нужны жёсткие и непопулярные решения Хочешь отдохнуть в Крыму? Покажи прививочный паспорт, внесённый в базу, и отдыхай с чистой совестью и спокойствием. Если нет документа, то отдыхай на даче…

5 59 6 16801 07:20
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Кому мешают коммунисты К сожалению, хорошее быстро забывается. И в бурные годы политических и экономических преобразований всем было как-то не до размышлений и анализа. Поэтому очень быстро забыли о миллионах честных и преданных коммунистов…

5 37 6 11038 14.06
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 50 6 15271 16.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ритуал и содержание Отказ вставать на колено, сам по себе, означает только отказ человека (или команды) от ритуала. Это не свидетельство расизма…

5 369 6 113216 13.06

Популярное за неделю

Новости

Власти Словакии намерены свернуть вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» Как утверждают в Братиславе, это связано с низким спросом на российскую вакцину

5 6 6 14795
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь уже начинают лезть в голову вопросы, которые совсем, может быть, нерелевантны, совсем из области заговора. Их раньше не было, теперь они есть. А Бадри Патаркацишвили, а Антон Носик?..

5 37 6 74328 12.06
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 50 6 15200 16.06
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Заявление редакции «Эха Москвы» Лишение телеканала «Дождь» аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение…

5 239 6 124705 14.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 49 6 89048 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9153046
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4940706

Сегодня в эфире