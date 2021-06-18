Эксперт Роспотребнадзора: Подъем заболеваемости COVID-19 связан с массовым игнорированием мер профилактики

В России наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19, но меры профилактики все равно игнорируются, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует индийский штамм и наиболее активная часть населения — молодежь его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — пояснила она.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил резкий рост числа заболевших коронавирусом снижением популяционного иммунитета. По его словам, это произошло из-за распространения новых штаммов болезни.

За последние сутки в столице выявлено более 9 тысяч случаев заражения Covid-19.

Столичные власти приняли решение оказывать плановую медицинскую помощь в больницах только привитым от коронавируса. При этом речь не идет об экстренной помощи.

Теперь для того, чтобы провести плановое обследование в стационарных условиях, москвичам необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации, следует из приказа департамента здравоохранения, подписанного еще два дня назад. При этом новые правила, согласно документу, не будет распространяться на тех, у кого есть антитела к коронавирусу, подтвержденные лабораторными исследованиями. Исключения для плановой госпитализации сделано, если речь идет о пациентах с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также о паллиативной помощи. Между тем в приказе ничего не сказано о том, будет ли плановая помощь оказана тем, у кого есть медицинский отвод от вакцинации. Столичные власти, правда, уверяют, что этой категории москвичей также не откажут в госпитализации. Одновременно никаких ограничений для экстренной медицинской помощи, когда необходимо оперативное вмешательство врачей, в департаменте здравоохранения не ввели.

Столичные власти на протяжении нескольких дней ввели новые ограничения и меры на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом. В частности, главный санитарный врач Москвы распорядилась провести обязательную вакцинацию нескольких категорий работников.