Московская городская избирательная комиссия назначила дополнительные выборы депутатов в Мосгордуму на 19 сентября

Также принято решение о возможности собирать подписи избирателей через единый портал госуслуг. Довыборы в столичный парламент пройдут по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса Олега Шереметьева.
2021-06-18T15:33:09+03:00
2021-06-18T15:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 18 июня 2021
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