Московская городская избирательная комиссия назначила дополнительные выборы депутатов в Мосгордуму на 19 сентября

Также принято решение о возможности собирать подписи избирателей через единый портал госуслуг. Довыборы в столичный парламент пройдут по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса Олега Шереметьева.