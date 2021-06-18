Владимир Путин очно примет участие в съезде «Единой России», который начнется завтра

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы. Пресс-секретарь президента сегодня подтвердил, что несмотря на отмену многих массовых мероприятий съезд «Единой России» пройдет, как и планировалось. Ранее сообщалось, что в нем примут участие несколько сотен делегатов, а также представители различных государственных структур.