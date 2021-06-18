Владимир Путин очно примет участие в съезде «Единой России», который начнется завтра

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы. Пресс-секретарь президента сегодня подтвердил, что несмотря на отмену многих массовых мероприятий съезд «Единой России» пройдет, как и планировалось. Ранее сообщалось, что в нем примут участие несколько сотен делегатов, а также представители различных государственных структур.
2021-06-18T15:32:54+03:00
2021-06-18T15:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 18 июня 2021
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