Пациенты с антителами или те, кому противопоказана прививка, не будут ограничиваться при плановых госпитализациях

Столичные власти обещают, что пациенты, у которых есть антитела или которым противопоказана прививка, не будут ограничиваться при плановых госпитализациях. Ранее депздрав Москвы выпустил приказ, согласно которому плановые госпитализации в столице разрешаются только при наличии прививки от коронавируса. Исключение – больные с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также госпитализации для паллиативной помощи.
2021-06-18T15:32:38+03:00
2021-06-18T15:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 18 июня 2021
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