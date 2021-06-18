Пациенты с антителами или те, кому противопоказана прививка, не будут ограничиваться при плановых госпитализациях

Столичные власти обещают, что пациенты, у которых есть антитела или которым противопоказана прививка, не будут ограничиваться при плановых госпитализациях. Ранее депздрав Москвы выпустил приказ, согласно которому плановые госпитализации в столице разрешаются только при наличии прививки от коронавируса. Исключение – больные с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также госпитализации для паллиативной помощи.